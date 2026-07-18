Reconocida “vidente” lanza última predicción sobre el Mundial 2026: reveló goleada en final entre Argentina y España

Este domingo a las 15:00 horas se vivirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Justo en la previa, una autodenominada “vidente” extranjera se la jugó con una “predicción” sobre lo que pasaría en el MetLife Stadium.

La astróloga Mhoni Vidente habló con el programa mexicano República H y dijo tener el resultado claro: la selección europea tendrá un mejor desempeño y alzará por segunda vez el ansiado trofeo dorado.

“Mi favorito para que este domingo gane en esta justa deportiva es España por diferencia de 2 o 3 goles ”, afirmó en el show.

“Yo veo a España como ganador completamente de esta justa deportiva para este domingo. A España la veo levantando la copa”, insistió la mujer.

Eso sí, no fueron pocos los que cuestionaron su afirmación. Hace algunas jornadas, la misma voz había dicho que Inglaterra iba a eliminar al conjunto liderado por Lionel Messi.

“Cuando da una predicción, siempre gana el otro equipo; así son sus predicciones charlatanas”, afirmó un usuario que se topó con el clip. “Nunca ha adivinado una final, no le creo”, sumó otro.