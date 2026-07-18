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Ministro Arrau tras muerte de carabinero herido en Valdivia: “No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja”

El cabo primero Marco Cosme Barquero falleció el fin de semana tras recibir un disparo en el rostro y permanecer en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia.

Javier Méndez

Ministro Arrau tras muerte de carabinero herido en Valdivia: “No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja”

El fin de semana se confirmó la muerte del cabo primero Marco Javier Cosme Barquero, funcionario de Carabineros que permanecía internado en estado crítico en el Hospital Base de Valdivia.

El uniformado había recibido un disparo en el rostro en medio de un procedimiento policial en el que fue detenido Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como El Rana, un prófugo ligado al homicidio del suboficial mayor Eugenio Nain.

Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”, señaló el Presidente José Antonio Kast en X.

“Nos vamos a asegurar de que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, sostuvo.

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En tanto, Martín Arrau, ministro de Seguridad Pública, también se refirió a la noticia. “El cabo 1º Marcos Cosme Barquero murió buscando que el asesinato de un compañero no quedara impune. Fue herido durante el operativo de detención del último prófugo del crimen del cabo Eugenio Naín”, escribió.

El detenido nuevamente abrió fuego contra Carabineros en un acto miserable y cobarde. Fue herido y permanece bajo custodia. Ahora deberá responder ante la justicia, esperamos que sin ningún tipo de contemplación”, desarrolló la autoridad.

Al cierre, afirmó: “Chile está con la familia de Marco, sus seres queridos y toda la institución de Carabineros. No se olvidará su valentía, su entrega, ni la huella de servicio público que deja a todos los chilenos”.

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