Presidente Kast por muerte del cabo primero Marcos Cosme Barquero: “Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel”

Santiago

El Presidente José Antonio Kast lamentó este sábado el fallecimiento del cabo primero de Carabineros Marcos Cosme Barquero, de 32 años, quien murió tras ser atacado durante un procedimiento policial.

A través de su cuenta en X, el Mandatario calificó el hecho como un asesinato y señaló que el autor del crimen era un prófugo de la justicia que, hasta ahora, había permanecido en la impunidad.

“Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, Cabo Primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”, escribió el Presidente.

Asimismo, aseguró que el responsable enfrentará la máxima sanción penal y que también se perseguirán las responsabilidades de quienes lo ayudaron a evadir la justicia.

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, afirmó el Presidente Kast.

El homicidio del cabo primero Marcos Cosme Barquero continúa siendo investigado por las autoridades, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar todas las responsabilidades.