Sistema frontal deja dos personas muertas en Santiago: víctimas estaban en situación de calle / FRANCISCO PAREDES

El sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país sumó nuevas consecuencias en la Región Metropolitana, luego de que la Municipalidad de Santiago confirmara la muerte de dos personas en situación de calle durante la jornada de este sábado.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, informó que ambos fallecimientos ocurrieron mientras los equipos municipales realizaban labores preventivas y recorridos por sectores donde se concentra población vulnerable expuesta a las bajas temperaturas y las intensas precipitaciones.

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Uno de los casos fue registrado en la intersección de Tucapel Jiménez con Alameda, mientras que el segundo ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, específicamente en calle Ismael Valdés Vergara.

Según detalló la autoridad comunal, personal de seguridad municipal intentó realizar maniobras de reanimación en uno de los procedimientos, sin lograr resultados positivos.

“Tenemos que lamentar una situación que es grave, que es la de las personas en situación de calle. Solo el día de hoy registramos dos personas que perdieron la vida”, señaló Desbordes.

El jefe comunal explicó que durante la emergencia se desplegaron operativos para retirar a personas que permanecían en zonas de alto riesgo, especialmente en sectores cercanos al cauce del río Mapocho. Sin embargo, advirtió que parte de esta población se resistió a trasladarse a los albergues habilitados.

En paralelo, el municipio reportó intervenciones en 80 puntos de alcantarillado y 30 cités afectados por inundaciones, además de árboles caídos y cortes de suministro eléctrico producto de las ráfagas de viento asociadas al sistema frontal.