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VIDEOS. Colo Colo amarga el aniversario 80 de Millonarios tras ganar un surrealista amistoso en Colombia

El cuadro albo se impuso por la cuenta mínima en Bogotá.

Carlos Madariaga

Colo Colo amarga el aniversario 80 de Millonarios tras ganar un surrealista amistoso en Colombia

Colo Colo amarga el aniversario 80 de Millonarios tras ganar un surrealista amistoso en Colombia / Instagram @colocolooficial

Colo Colo cerró su intertemporada en Colombia con un trabajado triunfo ante Millonarios este sábado en el estadio El Campín.

El partido fue bastante parejo en un comienzo, con el cuadro embajador buscando celebrar con un triunfo su aniversario 80 de vida.

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Daniel Ruiz fue un dolor de cabeza para los albos y tuvo la primera chance clara al minuto 20, pero Gabriel Maureira reaccionó a tiempo para evitar la caída de su arco.

Poco a poco, más allá de la exigencia física de la semana de intertemporada en Bogotá, los de Fernando Ortiz se fueron soltando, contando con un movedizo Leandro Hernández, quien dispuso de una chance clara al minuto 40.

En el segundo lapso, Millonarios tuvo un lapso de 10 a 15 minutos donde complicó al “Cacique”, con Rodrigo Contreras disponiendo de dos ocasiones importantes para abrir la cuenta, sin concretarlas.

Sin embargo, cuando parecía ser más complejo el juego, Colo Colo terminó abriendo la cuenta gracias a un derechazo de Claudio Aquino al minuto 71.

Colo Colo pudo haber ampliado la ventaja con intentos interesantes de Leandro Hernández y Felipe Raipán, pero no pudieron concretarlo. En contrapartida, Millonarios intentó presionar, sin mayor ímpetu y contando con la oposición de Arturo Vidal cuando los nacionales se complicaban en la salida.

Todo en un cierre de partido, al menos, surrealista: Jeyson Rojas recibió la segunda amarilla al minuto 78, pero el juez no lo expulsó y alcanzó a estar cuatro minutos más en cancha hasta que Ortiz lo reemplazó para evitar más líos.

A eso se suma que Paolo Castro, quien ingresó al minuto 82, debió usar la camiseta de su compañero Piero Allende al no estar en la nómina de suplentes.

Más allá de todo, Colo Colo pudo sellar el 1-0 con el que amargó el festejo de Millonarios y suma confianza de cara a la reanudación de la Liga de Primera, donde son punteros: el primer juego de la segunda rueda será el viernes 24 de julio, ante Deportes Limache, en el Monumental.

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