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El desconocido vínculo de Lionel Scaloni con Chile: pudo defender a uno de los grandes del fútbol nacional

Quien lidera técnicamente a la selección argentina pudo comenzar su carrera como jugador en nuestro país.

Carlos Madariaga

El desconocido vínculo de Lionel Scaloni con Chile: pudo defender a uno de los grandes del fútbol nacional

El desconocido vínculo de Lionel Scaloni con Chile: pudo defender a uno de los grandes del fútbol nacional / Bradley Collyer - PA Images

Lionel Scaloni es, a estas alturas, casi una deidad en Argentina luego de haberle dado a su país dos Copas Américas y un Mundial.

A eso se suma la chance que tendrá este domingo de revalidar el título planetario dirigiendo a la “Albiceleste” cuando se enfrenten a España por la final del Mundial 2026.

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Su carrera como entrenador en Argentina hace olvidar en parte su pasado como jugador, donde tuvo acción en clubes como Deportivo de La Coruña, Mallorca y Lazio.

Lionel Scaloni comenzó a jugar profesionalmente en 1995 con Newell’s Old Boys, aunque pudo tener otro destino, ligado a Chile.

Esto pues el oriundo de Pujato reconoció que pudo haberse ido a la Universidad Católica cuando tenía 14 años. “Estuve dos días en San Carlos de Apoquindo. Era Gino Valentini el manager. El nombre del entrenador ahora no me acuerdo. Carvallo me parece que se llamaba. Fuimos con mi viejo. Viajamos desde mi pueblo en auto dos mil y pico de kilómetros. Una locura”, reconoció el propio DT trasandino en entrevista con La Tercera en 2019.

“Había pasado la prueba. Yo estaba encantado, pero mi ficha era de Newell’s y no me dejaron salir. Nunca me olvidé de ese par de días. Quedé enamorado de cómo es el club, del lugar dónde se encuentra. Me brindaron todas las comodidades. Por eso alguna vez me gustaría dirigir a Católica”, dijo Scaloni, quien igualmente sí jugó alguna vez en canchas nacionales.

Todo pues en febrero de 1996, fue parte del plantel de Newell’s Old Boys que jugó un amistoso en Rancagua ante O’Higgins, el cual terminó empatado 2-2. 30 años después, es uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026, apuntando a coronarlo con la vuelta olímpica este domingo.

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