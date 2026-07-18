Infantino está en éxtasis: la atrevida frase que lanzó antes de la final entre Argentina y España

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que el Mundial 2026 es el “mejor de la historia”. El dirigente suizo-italiano lanzó esta atrevida frase en la antesala de la final que disputarán Argentina y España este domingo.

“Este Mundial ha sido absolutamente espectacular, único, increíble. Los mejores jugadores, los mejores equipos. Los estadios llenos, una fiesta total. Es el mejor Mundial de la historia. Pasado, presente y futuro”, señaló Infantino en diálogo con el medio argentino Olé.

Respecto al duelo que animarán argentinos y españoles por el título planetario, el timonel de la FIFA comentó: “Argentina y Española son las dos mejores selecciones. Merecieron estar en esta final. Han jugado de manera excepcional”.

“Va a ser una final increíble. El mundo se va a parar. Tres mil millones de personas van a mirar quién va a ganar este Mundial”, concluyó Gianni Infantino.