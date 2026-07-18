En medio de una de las jornadas más complejas por el sistema frontal que afecta a la Región de Coquimbo, un perrito protagonizó una escena que mantuvo en vilo a miles de personas que seguían los operativos de emergencia en Ovalle.

El animal quedó atrapado junto a familias que no pudieron evacuar a tiempo en el sector de Ensenada, cerca de Santa Catalina, luego de que el desborde del río Grande inundara viviendas y dejara a varios habitantes aislados por el aumento del caudal.

La emergencia obligó a desplegar un amplio operativo de rescate, con equipos de Bomberos y Carabineros que trabajaron para poner a salvo a nueve personas, entre ellas adultos mayores, niños y mascotas.

Las condiciones del terreno, la fuerza del agua y el riesgo para los propios rescatistas hicieron que la evacuación avanzara con dificultad.

Pero fue la situación de uno de los perros atrapados la que concentró la atención de quienes seguían la emergencia a través de las transmisiones en vivo. En las imágenes se veía al animal intentando avanzar por una escalera mientras era asistido por los equipos de rescate, generando preocupación entre los espectadores.

“Estoy sufriendo con el rescate del perrito en Ovalle”, escribió una usuaria en X, mientras otros mensajes celebraban el esfuerzo de Bomberos. “Costó, pero se logró”, comentó otro internauta tras conocerse el desenlace positivo del operativo.

Estaba viendo en Chv el rescate del guardia que se quedó hasta el final con el perrito atrapados en Ovalle. 😭🥹 Afortunadamente fueron rescatados sanos y salvos — 🍀 (@VeroAravena) July 18, 2026

La escena también generó reacciones en Instagram, donde usuarios destacaron la decisión de los equipos de emergencia de no dejar atrás a las mascotas afectadas por la inundación. “No fue solo el perro, fue a su amo también. Él nunca lo abandonó”, escribió una persona.

El rescate ocurrió mientras Ovalle enfrenta una situación crítica por las intensas precipitaciones, con sectores aislados, viviendas anegadas y autoridades alertando sobre la necesidad de reforzar las evacuaciones antes de nuevas lluvias.

Finalmente, de acuerdo a CHV Noticias, el perrito logró ser puesto a salvo, convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos de una jornada marcada por la emergencia y la solidaridad.