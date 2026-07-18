España se quedó sin entrenamiento antes de la final: por qué Argentina sí pudo practicar en Nueva York / Anadolu

El plantel de España vivió un inesperado inconveniente en la antesala de la final del Mundial 2026 frente a Argentina. La selección española no pudo realizar su último entrenamiento en cancha este sábado, luego de que una alerta por tormenta eléctrica obligara a suspender la práctica programada en Nueva York.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente tenía previsto entrenar a las 11:00 horas (local) en las instalaciones del Red Bull New York. En un principio, la sesión fue aplazada cerca de 30 minutos a la espera de una mejoría en las condiciones climáticas, pero la tormenta persistió y finalmente se determinó cancelar el entrenamiento por los protocolos de seguridad vigentes en Estados Unidos.

¡SE CANCELA EL ÚLTIMO ENTRENAMIENTO DE ESPAÑA! ❌



Han empeorado las condiciones por la tormenta eléctrica y la FIFA determinó no llevar a cabo la sesión.



*El entrenamiento de Argentina también peligra pic.twitter.com/Uo3lZ3tKRl — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 18, 2026

Ante este escenario, los futbolistas de España tuvieron que realizar una sesión de activación bajo techo con el objetivo de mantener el ritmo físico antes del decisivo duelo por el título planetario.

En cambio, el plantel de Argentina llevó adelante su entrenamiento en el Red Bull Performance Center, ubicado a pocos kilómetros del lugar donde se encontraba el conjunto español.

La diferencia estuvo en el horario de trabajo de ambos equipos. Mientras España debía entrenar durante el momento de mayor intensidad de la tormenta, Argentina comenzó su práctica más tarde, cuando las condiciones meteorológicas permitieron desarrollar la sesión de entrenamiento.