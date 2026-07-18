Filtraciones por lluvias afectan salas y biblioteca del Congreso en Valparaíso

Santiago

El sistema frontal que afecta a la zona centro-norte del país también provocó daños en el edificio del Congreso Nacional, en la Región de Valparaíso, una de las zonas más impactadas por las intensas lluvias y los fuertes vientos.

Las precipitaciones generaron filtraciones de agua en una sala de comisiones de la Cámara de Diputadas y Diputados y en parte de la Biblioteca del Congreso Nacional.

Como consecuencia de las goteras, cuatro computadores resultaron dañados, mientras se evaluaban los efectos de las filtraciones en las dependencias afectadas.

Los daños se suman a las múltiples afectaciones que ha dejado el sistema frontal en la Región de Valparaíso, donde también se han registrado viviendas dañadas, puentes cortados y fuertes marejadas.