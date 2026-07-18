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Balance Senapred: Sistema frontal deja cuatro fallecidos, un desaparecido y 516 damnificados

La autoridad informó además 800 personas albergadas, 1.181 aisladas y más de 367 mil clientes sin suministro eléctrico. La Región de Coquimbo continuará bajo alarma meteorológica hasta el martes.

Verónica Villalobos

Balance Senapred: Sistema frontal deja cuatro fallecidos, un desaparecido y 516 damnificados

Santiago

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la mañana de este sábado un nuevo balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país. La emergencia deja, hasta ahora, cuatro personas fallecidas, un desaparecido y seis lesionados entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Según la autoridad, 516 personas se encuentran damnificadas, 800 permanecen albergadas y 1.181 están aisladas producto de las intensas lluvias y sus efectos.

En cuanto a los daños materiales, Senapred informó que 16 viviendas resultaron destruidas, 291 presentan daño mayor, 5.319 daño menor y 863 continúan en evaluación.

Además, se han enviado 41 mensajes del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para apoyar los procesos de evacuación y resguardo de la población.

Respecto del suministro eléctrico, 367 mil clientes permanecen sin servicio a nivel nacional. La región más afectada es Valparaíso, con cerca de 196 mil clientes sin luz, seguida por La Araucanía (más de 56 mil), la Región Metropolitana (32 mil) y Coquimbo (30 mil).

Finalmente, las autoridades informaron que la Región de Coquimbo continuará bajo alarma meteorológica hasta el martes 21 de julio, aunque la medida será reevaluada conforme evolucione el sistema frontal.

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