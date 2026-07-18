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Tabilo dio pelea ante Rublev, pero quedó fuera de la lucha por el título del ATP de Bastad: resultado final

El tenista chileno no pudo vencer al número 16 del mundo y se despidió del torneo sueco en semifinales.

Daniel Ramírez

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/Getty Images / Franco Arland

Alejandro Tabilo (31°) quedó fuera de la final del ATP 250 de Bastad este sábado, luego de perder en semifinales frente al ruso Andrey Rublev (16°). El chileno luchó hasta el final, pero terminó inclinándose en un reñido duelo que se extendió por dos horas y 10 minutos.

El partido comenzó favorable para el europeo, quien logró quedarse con el primer set por 6-4. Sin embargo, el “Jano” reaccionó en la segunda manga y se impuso también por 6-4 para igualar el marcador.

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Con el duelo completamente abierto, ambos protagonizaron un disputado tercer set, donde Rublev volvió a ganar por 6-4 para sellar su clasificación a la final del torneo que se juega en Suecia.

Con este resultado, Andrey Rublev disputará el título del ATP 250 de Bastad frente al italiano Luciano Darderi (18°). En tanto, Alejandro Tabilo deberá enfocarse en su próximo desafío en el circuito: el ATP 250 de Estoril, en Portugal.

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