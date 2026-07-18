Lluvia en Santiago: ¿A qué hora vuelven las precipitaciones y qué días llueve la próxima semana por río atmosférico? / Hans Scott

Las lluvias de esta semana aún no terminan en Santiago. Pese a la pausa del sistema frontal en la capital de la Región Metropolitana, se esperan nuevos pulsos de lluvia para este fin de semana y los próximos días.

Según el pronóstico actualizado de Accuweather, a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de lluvia se dispara al 90% en la capital, con precipitaciones que se extenderán durante varias horas.

Para este domingo 19 de julio, los modelos meteóricos proyectan una leve baja en la intensidad, con acumulados cercanos a los 5 mm en el centro de Santiago. Sin embargo, la inestabilidad será la constante.

Pronóstico de lluvia para la próxima semana en Santiago: este será el día clave

La atención está puesta en el inicio de la semana laboral. El lunes 20 comenzará con nuevas precipitaciones, pero el día crítico en Santiago será el martes 21.

Según el modelo europeo ECMWF y el norteamericano GFS, estudiados por Meteored, un nuevo río atmosférico reforzará las lluvias ese día. Se esperan entre 10 y 15 mm adicionales solo en la ciudad, lo que podría elevar los acumulados totales a 150 mm en el centro de la capital.

Con los nuevos pulsos previstos hasta el martes, varias localidades podrían alcanzar o superar la barrera de los 200 mm totales, un registro bastante alto para un período breve.

El fin de semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) reveló en un nuevo balance que ya se rompió un récord: Santiago acumuló un total de 101,5 mm de agua caída en un periodo de solo 48 horas, entre el jueves 16 y el viernes 17 de julio.

Se trata del segundo mayor registro de precipitaciones en dos días para un mes de julio en más de 110 años de mediciones. La cantidad solo es superada por el recordado sistema frontal de 1987.