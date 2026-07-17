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España - Argentina EN DIRECTO: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Hispanos y trasandinos zanjarán al monarca planetario. Transmite ADN Deportes.

Carlos Madariaga

España - Argentina EN DIRECTO: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

España - Argentina EN DIRECTO: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / FIFA

El Mundial 2026 ya llega a su fin y este domingo 19 de julio tendrá su punto cúlmine con la final del torneo.

A dicha instancia pudo llegar el campeón defensor, Argentina, tras superar un camino que parecía sencillo, pero que se le fue complicando en los cruces ante Cabo Verde y Egipto, además de avanzar con actitud ante Suiza e Inglaterra.

Su rival en el MetLife Stadium de Nueva York será España, que vuelve a una final planetaria tras 16 años de ausencia, amparado en su solidez defensiva, considerando que apenas han recibido un gol en siete partidos.

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¿Cuándo y a qué hora juega España vs. Argentina en el Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre hispanos y trasandinos se jugará este domingo 19 de julio. El partido iniciará a las 15:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva York.

¿Dónde y cómo ver en vivo el partido entre España y Argentina?

En Chile, podrás seguir y escuchar el partido en vivo junto a la transmisión de ADN Deportes.

Por TV, el duelo entre argentinos e ingleses será transmitido por la señal abierta de Chilevisión y también por el canal DSports, exclusivo para clientes de DirecTV.

Además, el encuentro se podrá ver vía streaming por las plataformas DGO, Prime Video, Paramount+ y Disney+, para quienes tengan una suscripción activa en dichas aplicaciones.

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