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Investigan muerte de hombre en situación de calle en Santiago

La víctima se habría descompensado tras manifestar problemas de salud y falleció antes de la llegada de una ambulancia. Carabineros indaga si el deceso tiene relación con el sistema frontal.

Verónica Villalobos

Agencia Uno

Agencia Uno

Santiago

La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros investiga la muerte de un hombre en situación de calle ocurrida durante la mañana de este sábado en la comuna de Santiago.

El hecho se registró en calle Tucapel, cerca de Abate Molina, donde, de acuerdo con los antecedentes preliminares, la víctima habría manifestado molestias físicas en medio del sistema frontal que afecta a gran parte del país.

Tras presentar una descompensación, se solicitó una ambulancia para asistirlo. Sin embargo, el hombre falleció antes de que el personal de emergencia llegara al lugar.

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Vecinos del sector señalaron que la víctima vivía desde hace varios años en ese punto de la comuna, por lo que su estado de salud era motivo de preocupación entre quienes lo conocían.

Hasta el momento, no se ha confirmado la causa exacta del fallecimiento, ni tampoco si este mantiene una relación directa con las condiciones provocadas por el sistema frontal. Carabineros realiza las diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso.

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