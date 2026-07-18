En medio de la promoción mundial de La Odisea, una de las protagonistas del esperado filme sorprendió al revelar una conexión personal con Chile que hasta ahora era poco conocida.

La artista recordó una visita que realizó al país cuando tenía apenas 20 años, en un viaje marcado por la amistad y la aventura.

ELENCO LA ODISEA PREMIERE NY / Kevin Mazur Ampliar

Según relató, llegó a territorio nacional para reencontrarse con una amiga que se encontraba realizando un intercambio académico y aprovechó la oportunidad para conocer distintos lugares.

La protagonista detrás de esta inesperada historia es Anne Hathaway, quien explicó a CHV Noticias que su estadía fue breve, pero suficiente para guardar un recuerdo especial del país. “No puedo esperar a volver a Chile”, afirmó tras recibir una invitación para regresar.

En cuanto a su recorrido, este comenzó en Santiago, pero luego se transformó en una travesía más amplia por carretera. La intérprete contó que tomó buses para desplazarse por Chile y que uno de los momentos que más la marcó fue su visita a Valparaíso, donde conoció la casa del poeta chileno Pablo Neruda.

Durante la conversación, su compañero de reparto Tom Holland también se sumó al momento entre risas y preguntó: “¿Dónde está mi invitación?”, recibiendo una bienvenida para conocer el país.

El relato de Hathaway se suma a una creciente lista de figuras de Hollywood que han elegido Chile como destino, atraídas por sus paisajes naturales, desde la Patagonia hasta la Antártica, y experiencias vinculadas al turismo de aventura y lujo.