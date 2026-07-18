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El restaurante que le dijo no a uno de los hombres más ricos del mundo: “Sin reserva, no hay mesa”

El magnate intentó conseguir una mesa de última hora, pero el chef mantuvo la misma regla para todos sus clientes.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Europa Press Entertainment

El dueño de uno de los locales japoneses más prestigiosos de Barcelona rechazó una petición para recibir al fundador de Inditex, Amancio Ortega, pese a que se trata del hombre más rico de España y uno de los empresarios con mayor fortuna del mundo.

La historia ocurrió en Koy Shunka, un restaurante ubicado en el barrio de Ciutat Vella, cerca de la Catedral, reconocido con una estrella Michelin por su propuesta de cocina japonesa de autor.

Según relató el chef Hideki Matsuhisa en una entrevista con SER Catalunya, la solicitud llegó a través del cocinero Albert Adrià, quien intentó conseguir una mesa para Ortega esa misma noche. La respuesta fue negativa: el local estaba completo.

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“Me llamó Albert Adrià y me pide: ¿puedes darme una reserva para dos personas esta noche? Le dije que estaba completo. Me pide que prepare una mesa para Amancio Ortega. Yo no conocía su nombre, pero le dije que está completo”, explicó Matsuhisa.

El chef aseguró que la política del restaurante es la misma para todos sus clientes, sin importar su fama, poder económico o influencia. “Puedes ser muy conocido y muy importante, pero tengo que gestionar bien las reservas. Si me llaman un mes antes o una semana, pero la misma noche, no hay aunque sea cualquier persona”, afirmó.

Amancio Ortegaes uno de los empresarios más ricos del mundo y el hombre con mayor fortuna de España. Nacido en Busdongo de Arbas en 1936, comenzó su trayectoria en el mundo textil antes de fundarInditex, el gigante de moda que controla marcas como Zara.

Bajo su liderazgo, la compañía se transformó en uno de los mayores imperios internacionales de la industria, con presencia en decenas de países. Aunque dejó la presidencia de Inditex en 2011, mantiene una participación relevante en la empresa a través de su holding de inversión, desde donde gestiona inversiones principalmente en el sector inmobiliario y energético.

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