Colo Colo jugará ante Millonarios en su único amistoso en Colombia: cuándo es el partido y quién transmite en vivo por TV / Twitter @ColoColo

A diferencia de la mayoría de los equipos del fútbol chileno, quienes han debido adaptarse al temporal que azota a la zona centro sur, Colo Colo vive una realidad totalmente distinta.

Esto pues los albos optaron, antes de saber de todas estas contingencias, por hacer una intertemporada fuera de nuestro país, más específicamente en Colombia.

En el marco de dichos trabajos, el “Cacique” cerrará dicho proceso con un amistoso internacional, enfrentándose a Millonarios.

Colo Colo será el gran invitado del cuadro embajador a la celebración que desarrollarán este sábado 18 de julio por sus 80 años de vida.

Sin refuerzos, los albos esperan mostrar en cancha por qué son los líderes sólidos del fútbol chileno ante un cuadro cafetalero que ni siquiera clasificó a los playoffs del Torneo de Apertura.

El partido amistoso entre Millonarios y Colo Colo se disputará el sábado 18 de julio en el estadio El Campín de Bogotá, a contar de las 18:45 horas de Chile, y se podrá seguir por TV a través de la plataforma Disney+.