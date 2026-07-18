El dolor de Mbappé pese a ser goleador histórico de las Copas del Mundo: “Hubiera preferido jugar el partido del domingo” / Icon Sportswire

Kylian Mbappé no ocultó su incomodidad luego del loco partido por el tercer lugar del Mundial 2026, donde Francia pasó de perder 0-4 a terminar remontando al 3-4 y terminar igualmente cayendo 4-6 con Inglaterra.

“Tuvimos dos tiempos diferentes. No puedes permitirte ser humano en este deporte, estábamos desconcertados, pero despertamos, subimos el nivel mental para ir más allá de nuestras emociones. Es una pena por el entrenador, esperábamos darle otra imagen”, reconoció tras el encuentro, aludiendo al último partido de Didier Deschamps dirigiendo a Les Bleus.

Su pesismismo no varió incluso cuando destacaron su registro de 22 goles en 22 partidos en Mundiales, transformándose en el máximo artillero histórico de las Copas del Mundo.

“Messi marca todo el tiempo, mañana marcará seguro. Solo trato de ayudar a mi equipo a marcar”, reflexionó el galo, aún triste por quedar fuera en semifinales.

“Cuando anotas tantas veces te hace evolucionar en la Copa del Mundo, hubiera preferido no ser el mayor goleador de la historia y jugar el partido de mañana”, comentó Mbappé, complicado todavía por no haber podidod disputar su tercera final planetaria.

“Será bueno cuando vea mi herencia en el deporte y verme entre los máximos goleadores, pero no es lo que se me pasa por la cabeza ahora”, cerró el artillero galo.