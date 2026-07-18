Inglaterra vence a Francia en el partido más loco en la historia de los juegos por el tercer lugar de un Mundial / Martin Rickett - PA Images

Ni el más optimista o pesimista de los fanáticos de Inglaterra y Francia pudo haber anticipado el desarrollo del partido por el tercer lugar del Mundial 2026.

En el último encuentro de Deschamps a cargo de “Les Bleus”, el arranque fue poco menos que una pesadilla en Miami.

Todo considerando que ya a los 3 minutos, Inglaterra se puso en ventaja con un bombazo de Declan Rice.

¡¡GOLAZO DE INGLATERRA!! Rice recuperó, se fue al ataque y metió un tremendo zapatazo para poner el 1-0 vs. Francia a los 2' minutos de juego.



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Francia no reaccionó y a los 18 minutos, Ezri Konsa no tuvo problemas en el juego aéreo para el 2-0.

¡¡OTRO DURO GOLPE PARA FRANCIA!! Centro perfecto de Rice y cabezazo de Konsa para anotar el 2-0 de Inglaterra en Miami.



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Inglaterra tuvo como gran eje del ataque a un Bukayo Saka que se vió mas recuperado, al punto de anotar un doblete que le permitió a los “Tres Leones” dejar casi sentenciado el juego con un 4-0 al entretiempo.

¡¡¡DANCE, DANCE, DANCE!!! ¡¡Mal retroceso de Francia y definición de Saka para que Inglaterra esté goleando por 3-0 en Miami!!



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¡¡¡PALIZA MUNDIAL!!! ¡¡DOBLETE DE SAKA PARA ANOTAR EL 4-0 DE INGLATERRA A FRANCIA EN EL CIERRE DEL PRIMER TIEMPO!!



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Sin embargo, con cuatro cambios de por medio, los galos despertaron y en su primera chance del segundo lapso, Kylian Mbappé anotó el primer descuento.

TENÍA QUE APARECER ÉL… ¡¡KYLIAN MBAPPÉ DESCUENTA Y PELEA POR LA BOTA DE ORO!!



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Luego, Bradley Barcola y el ya mencioado Mbappé aprovecharon el relajo británico para dejar el marcador 3-4 a falta de poco más de 20 minutos de juego.

¡SE ARMÓ UN PARTIDAZO EN MIAMI! Pase TOP de Mbappé y definición de Barcola para el 2-4 de Francia ante Inglaterra.



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¡¡NO PARA DE HACER GOLES!! DOBLETE DE MBAPPÉ PARA ANOTAR EL 3-4 VS. INGLATERRA… ¡Abróchense los cinturones!



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Inglaterra buscó reaccionar y evitó que los galos siguieran yéndose sobre su portería, encontrando el 5-3 en los pies de Saka tras un penal sobre Spence que le permitió a la figura del Arsenal completar su triplete.

¡¡HAT-TRICK DE SAKA PARA EL 5-3 DE INGLATERRA A FRANCIA!! ¿El partido del año?



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Sin embargo, en los descuentos, el partido terminó de “romperse”: Ousmane Dembélé volvió a estrechar cifras con el 4-5.

¡¡EL BALÓN DE ORO NO PODÍA FALTAR!! Jugadón de Upamecano y golazo de Dembelé para el 4-5 de Francia ante Inglaterra.



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Eso sí, en la reanudación, con un jugadón, el ingresado Jude Bellingham puso el 6-4 con el que Inglaterra se quedó con el bronce planetario.

Todo en un partido que hizo historia, siendo el juego por el tercer lugar con más goles en la historia de las Copas del Mundo y es el primer juego en tener al menos 10 tan.to desde 1982 (Hungría 10-1 El Salvador)