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Uber compra la matriz de PedidosYa: ¿qué sucederá con los usuarios en Chile?

El acuerdo transformará el negocio del delivery en varios países de América Latina.

Javiera Rivera

Uber compra la matriz de PedidosYa: ¿qué sucederá para los usuarios en Chile?

Uber compra la matriz de PedidosYa: ¿qué sucederá para los usuarios en Chile? / NurPhoto

Uber anunció la compra de Delivery Hero, la empresa alemana dueña de PedidosYa, en una operación valorada en US$14.800 millones, una de las mayores adquisiciones de la industria del delivery a nivel mundial.

Pese a la magnitud del acuerdo, la operación de PedidosYa en Chile no pasará a manos de Uber. La filial local será vendida a la firma estadounidense SSW Partners, que administrará el negocio de forma independiente mientras busca nuevos socios estratégicos.

La venta también incluye a PedidosYa Ecuador y otras marcas de Delivery Hero en Europa y Turquía. En cambio, Uber sí absorberá directamente las operaciones de PedidosYa en países como Argentina, Perú, Uruguay, Paraguay, Bolivia y gran parte de Centroamérica.

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Según la compañía, la compra le permitirá expandir su presencia a 99 mercados y fortalecer su oferta conjunta de transporte y delivery. El cierre de la operación está previsto para el segundo semestre de 2027, sujeto a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

En paralelo, Delivery Hero enfrenta en Chile un requerimiento de la Fiscalía Nacional Económica ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia por un presunto acuerdo anticompetitivo con Glovo, causa en la que se solicitan multas superiores a US$74 millones.

¿Qué pasará con los usuarios en Chile?

En la práctica, los clientes de PedidosYa no deberían experimentar cambios inmediatos en el funcionamiento de la aplicación, ya que la operación chilena no quedará bajo el control de Uber.

En lugar de eso, será administrada por la firma estadounidense SSW Partners, que mantendrá el negocio mientras busca nuevos socios estratégicos.

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