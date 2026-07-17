Temporal en Chile: estos son los derechos laborales que puedes exigir si la lluvia afecta tu trabajo

Las intensas lluvias y el sistema frontal han complicado la rutina de miles de trabajadores en el país. Sin embargo, la legislación chilena contempla una serie de derechos que pueden aplicarse cuando el temporal impide asistir al trabajo.

Uno de los casos más comunes ocurre cuando una persona no puede llegar a su lugar de trabajo por la suspensión o interrupción del transporte.

Si la ausencia se debe a un caso de fuerza mayor, el empleador no puede aplicar descuentos ni sanciones, y el trabajador puede dejar constancia ante la Dirección del Trabajo.

Quienes deban trabajar expuestos a la lluvia también pueden exigir que su empleador les entregue, sin costo, los elementos de protección necesarios, como ropa y calzado adecuados para enfrentar las condiciones climáticas.

Otro beneficio aplica cuando se suspenden las clases por el sistema frontal. Si el trabajador tiene a su cuidado a un niño o niña menor de 12 años, puede acceder al teletrabajo, siempre que sus funciones lo permitan.

Además, si el lugar de trabajo queda sin agua potable producto de la emergencia, el recinto no puede seguir funcionando hasta que el suministro sea restablecido.

Sobre esta situación, la abogada Nicole Sepúlveda recordó que estas medidas buscan resguardar tanto la seguridad de los trabajadores como la continuidad de sus derechos durante eventos climáticos extremos.