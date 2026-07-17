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En una crítica jornada marcada por la alerta roja regional, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó el despliegue de una masiva evacuación preventiva en la localidad de Laguna Verde.

La medida se activó tras la emisión de una alerta por el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de SENAPRED para el sector de Domingo Taegi y la ribera del Estero El Sauce, ante el inminente peligro de inundación por el desagüe programado de los tranques Pitama y De la Luz.

La jefa comunal explicó que la empresa ESVAL comenzará a verter los excedentes de agua desde Placilla de Peñuelas hacia el Estero El Sauce, el cual desemboca en la playa grande de Laguna Verde.

“Es muy importante que los vecinos hagan caso a esta alarma que hemos evacuado. Aunque la lluvia menguó, se espera que el desagüe genere desbordamientos del estero. No esperamos que la alarma se concrete, pero debemos anticiparnos”, advirtió Nieto desde el terreno.

Como punto de recepción y triaje, el municipio habilitó la Decimosexta Compañía de Bomberos de Laguna Verde, ubicada sobre la cota de inundación, donde asistentes sociales aplican las fichas de emergencia correspondientes para derivar a las familias hacia una red de hostales.

Asimismo, el Regimiento Maipú y la Defensa Civil ya preparan carpas de campaña ante la eventual necesidad de un albergue masivo.

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La alcaldesa abordó las declaraciones de la Ministra de Energía, quien calificó a Valparaíso como la comuna más afectada de la región.

Nieto reconoció que los principales problemas urbanos radican en la caída de postes y árboles que han interrumpido el suministro eléctrico, situación que está siendo coordinada con Chilquinta, priorizando la entrega de generadores a pacientes electrodependientes no registrados.

Respecto a la conectividad y la infraestructura, la autoridad detalló las siguientes medidas e informaciones clave: