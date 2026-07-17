AUDIO. Valparaíso bajo evacuación: Alcaldesa Camila Nieto confirma alerta SAE en Laguna Verde por inminente desagüe de tranques
La máxima autoridad comunal conversó con Radio ADN y entregó detalles de la situación que se vive en diversos sectores.
Alcaldesa Camila Nieto confirma alerta SAE en Laguna Verde por inminente desagüe de tranques
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En una crítica jornada marcada por la alerta roja regional, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, confirmó el despliegue de una masiva evacuación preventiva en la localidad de Laguna Verde.
La medida se activó tras la emisión de una alerta por el Sistema de Alerta de Emergencias (SAE) de SENAPRED para el sector de Domingo Taegi y la ribera del Estero El Sauce, ante el inminente peligro de inundación por el desagüe programado de los tranques Pitama y De la Luz.
La jefa comunal explicó que la empresa ESVAL comenzará a verter los excedentes de agua desde Placilla de Peñuelas hacia el Estero El Sauce, el cual desemboca en la playa grande de Laguna Verde.
“Es muy importante que los vecinos hagan caso a esta alarma que hemos evacuado. Aunque la lluvia menguó, se espera que el desagüe genere desbordamientos del estero. No esperamos que la alarma se concrete, pero debemos anticiparnos”, advirtió Nieto desde el terreno.
Como punto de recepción y triaje, el municipio habilitó la Decimosexta Compañía de Bomberos de Laguna Verde, ubicada sobre la cota de inundación, donde asistentes sociales aplican las fichas de emergencia correspondientes para derivar a las familias hacia una red de hostales.
Asimismo, el Regimiento Maipú y la Defensa Civil ya preparan carpas de campaña ante la eventual necesidad de un albergue masivo.
Cortes de luz, remociones en masa y retiro de pasarela en Avenida España
La alcaldesa abordó las declaraciones de la Ministra de Energía, quien calificó a Valparaíso como la comuna más afectada de la región.
Nieto reconoció que los principales problemas urbanos radican en la caída de postes y árboles que han interrumpido el suministro eléctrico, situación que está siendo coordinada con Chilquinta, priorizando la entrega de generadores a pacientes electrodependientes no registrados.
Respecto a la conectividad y la infraestructura, la autoridad detalló las siguientes medidas e informaciones clave:
- Intervención en Avenida España: La pasarela peatonal con riesgo de caída a la altura de la estación Shell fue levantada de emergencia. Aunque la avenida está abierta, mañana comenzará su retiro definitivo con apoyo del Gobierno Regional, por lo que se habilitó un bypass que los conductores deben respetar.
- Monitoreo de quebradas y ayuda material: Equipos municipales vigilan de forma constante los desarenadores de 24 quebradas críticas para prevenir remociones en masa. A la fecha, se han repartido más de 2.000 rollos de nylon y 3.000 sacos de arena a través de las juntas de vecinos.
- Cierre total del borde costero: Ante la irresponsabilidad de peatones, se clausuró el tránsito vehicular y peatonal con barreras New Jersey en toda la Avenida Altamirano, el Muelle Barón y el Paseo Wheelwright hasta Caleta Portales.
- Recolección de basura diferenciada: El servicio de aseo se mantendrá normal en el plan y Placilla de Peñuelas. No obstante, en los cerros los camiones solo transitarán por las vías principales debido al peligro que representan las fuertes pendientes (como Miguel Ángel y Santa Rita) para los trabajadores. El funcionamiento de la feria de Avenida Argentina se mantendrá bajo evaluación según el arrastre de sedimentos.
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