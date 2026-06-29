WhatsApp cambia para siempre: la configuración que deberías activar para proteger tu número

WhatsApp comenzó a habilitar una de las mayores transformaciones de su historia: la posibilidad de usar nombres de usuario en lugar del número de teléfono para iniciar conversaciones.

La función se implementará gradualmente durante los próximos meses, pero desde esta semana los usuarios ya pueden reservar su nombre de usuario, una medida que busca reforzar la privacidad en la aplicación.

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Con esta actualización, quienes activen un nombre de usuario podrán compartirlo para recibir mensajes o llamadas sin revelar su número telefónico a personas que no lo tengan guardado entre sus contactos. Esto permitirá, por ejemplo, unirse a grupos, contactar servicios o conversar con desconocidos sin exponer un dato personal.

Sin embargo, la nueva herramienta incorpora una configuración de seguridad que expertos recomiendan activar desde el primer momento.

WhatsApp ofrece una clave opcional de nombre de usuario, un código adicional que será necesario para que otras personas puedan escribirte por primera vez usando tu identificador. La opción no viene activada por defecto, por lo que deberá habilitarse manualmente para reducir el riesgo de contactos no deseados, intentos de estafa o suplantación de identidad.

¿Cómo reservar tu nombre de usuario de WhatsApp?

Para reservar un nombre de usuario, los usuarios deben actualizar la aplicación y acceder a Ajustes > Cuenta > Nombre de usuario. Allí podrán elegir un identificador único precedido por el símbolo @. Mientras la función no esté disponible en todos los países, el nombre quedará reservado y nadie más podrá utilizarlo.

WhatsApp también informó que algunos nombres estarán protegidos para empresas, organismos públicos y cuentas verificadas de Facebook e Instagram. Además, aclaró que no existirá un directorio público de usuarios: solo quienes conozcan el nombre de usuario exacto podrán iniciar una conversación.

La plataforma notificará a cada usuario cuando la nueva función quede completamente habilitada en su país.