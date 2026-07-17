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Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 18 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este sábado contempla un juego.

Carlos Madariaga

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 18 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile

Partidos del Mundial 2026 hoy, sábado 18 de julio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / BSR Agency

Hoy, sábado 18 de julio, se reanuda la disputa del Mundial 2026 con una agenda que contempla un partido.

Este encuentro zanjará al país que ocupe el tercer lugar de la Copa del Mundo.

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Francia vs. Inglaterra

La programación del Mundial 2026 hoy 18 de julio arrancará a las 17:00 horas, en el Hard Rock Stadium de Miami, donde galos y británicos buscarán el “premio de consuelo” tras quedar eliminados en las semifinales.

El duelo será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir por D Sports en TV cable o satélite y la plataforma Paramount+.

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