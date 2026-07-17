Debido al rápido avance y el aumento en la severidad de las condiciones climáticas, la Dirección Regional de SENAPRED, en estricta coordinación con la Delegación Presidencial Regional, tomó la determinación de cancelar la Alerta Amarilla vigente y declarar Alerta Roja por evento meteorológico para toda la Región de Valparaíso Continental.

La medida rige de forma inmediata a contar de este viernes 17 de julio y se mantendrá activa de manera indefinida hasta que las condiciones del tiempo así lo ameriten.

La declaración de Alerta Roja faculta el alistamiento escalonado y masivo de todos los recursos públicos, privados y de voluntariado para intervenir de forma urgente frente a las emergencias.

Con esta disposición, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) ha ordenado a los gobernadores, delegados, alcaldes y comités locales activar de inmediato los siguientes cursos de acción:

Convocatoria urgente a los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID).

Monitoreo continuo de los puntos críticos comunales y detección de nuevas zonas de vulnerabilidad.

Puesta a punto de enlaces de radiocomunicación y planes de operaciones de emergencia con elcatastro de recursos actualizado.

Los cuatro frentes de peligro detectados por las autoridades

El informe técnico de SENAPRED detalla que el sistema frontal golpeará la región a través de cuatro factores de alto riesgo, para los cuales se emitieron recomendaciones específicas a la ciudadanía.

Se advierte sobre el peligro inminente de voladuras de techumbres, caídas de árboles sobre el tendido eléctrico (que causarán cortes de luz y teléfono) y el colapso de cierres o muros perimetrales en sitios de construcción. Se solicita a la población asegurar techos y objetos colgantes.

Basado en los informes de SERNAGEOMIN, se decretó el monitoreo permanente de ríos y quebradas ante aumentos súbitos de caudales, que son indicadores clave de deslizamientos de tierra. Las autoridades llamaron explícitamente a turistas y pobladores a no pernoctar cerca de cauces o laderas.

Alto peligro de acumulación de agua en sectores bajos y desbordes de ríos. La Unidad de Alerta Temprana vigilará minuto a minuto en conjunto con el Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso.

Alerta por congelamiento de rutas interiores y potencial aislamiento de comunidades, además de riesgos para predios agrícolas y ganaderos. Se exige extrema precaución en la conducción.

La alerta involucra el despliegue y acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, Carabineros, SAMU, Bomberos de Chile y empresas proveedoras de servicios básicos (luz y agua) en todo el territorio continental.