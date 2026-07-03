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VIDEOS. Conductor de Uber se vuelve viral tras ayudar a mujer en trabajo de parto: pidió apoyo a Carabineros

El video captó la angustia del traslado y la reacción de los funcionarios para facilitar el paso del vehículo.

Javiera Rivera

Conductor de Uber se vuelve viral tras ayudar a mujer en trabajo de parto: pidió apoyo a Carabineros

Un conductor de Uber se convirtió en protagonista de una historia que rápidamente se viralizó en redes sociales, luego de ayudar a una pasajera que estaba a punto de dar a luz mientras se dirigían al Hospital del Salvador, en Santiago.

El propio chofer registró el recorrido y compartió los videos en su cuenta de Instagram, donde se observa cómo solicitó apoyo a Carabineros y a patrulleros municipales para despejar el tránsito.

En las imágenes se ve a funcionarios policiales y personal de seguridad municipal de Providencia coordinando el paso del vehículo entre los automóviles, mientras el conductor avanzaba por la Alameda.

“Voy con una mujer que va a dar a luz, pero voy con todos los municipales”, comentó el chofer durante el trayecto.

En un segundo registro, el hombre pidió ayuda directamente a Carabineros y advirtió la gravedad de la situación.

“¡Viene pariendo!”, exclamó, mientras al interior del vehículo se escuchaban los gritos de la mujer.

Los videos rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la rápida reacción del conductor y el apoyo prestado por los funcionarios.

Entre los comentarios también hubo espacio para el humor. “Si es niña se llamará Uberlinda”, “el señor del Uber merece ser el padrino”, “Supongo que estamos todos invitados al bautizo”, fueron algunos de ellos.

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