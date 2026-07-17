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A Tabilo le basta una victoria para alcanzar su segunda semifinal del año a nivel ATP

El mejor tenista nacional se metió sin jugar en la ronda de los cuatro mejores en Bastad.

Carlos Madariaga

A Tabilo le basta una victoria para alcanzar su segunda semifinal del año a nivel ATP

A Tabilo le basta una victoria para alcanzar su segunda semifinal del año a nivel ATP / Instagram @tabilo97

Alejandro Tabilo ha podido reverdecer laureles esta semana en su regreso al circuito ATP.

En la arcilla de Bastad, torneo categoría ATP 250, el 31 del mundo entró directo en la segunda ronda, donde libró una dura batalla ayer jueves para vencer al argentino Lautaro Midón, 213 del planeta.

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Este viernes debía enfrentarse a otro trasandino, Thiago Tirante, 61 del planeta, pero dicho encuentro no se concretó.

Esto pues el rival del chileno presentó problemas físicos durante su victoria en la ronda previa ante el georgiano Basilashvili, lo que derivó en una lesión en el abdomen que le hizo retirarse del torneo.

Así las cosas, Alejandro Tabilo solo necesitó de un triunfo para alcanzar su segunda semifinal a nivel ATP del año tras haber sido subcampeón del ATP 500 de Río de Janeiro en febrero pasado.

Lo que viene para Tabilo en Bastad

Ya el estar entre los cuatro mejores del torneo en Suecia le significa subir al puesto 30 del ranking ATP y mañana sábado buscará la final.

En semifinales, eso sí, tendrá un duro escollo: el ruso Andrey Rublev, 16 del orbe, primer cabeza de serie del cuadro, con quien está igualado en el historial: el europeo ganó en Basilea el 2024, pero este año, “Jano” lo eliminó del Masters 1000 de Miami.

El choque de Tabilo ante Rublev se disputará este sábado 18 de julio, no antes de las 10:30 horas de Chile.

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