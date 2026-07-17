“Pensé que sería algo peor”: figura de España descarta quedar fuera de la final del Mundial 2026 / Anadolu

España ya trabaja con miras a la final del Mundial 2026, aunque con un par de dudas que se cernían sobre el elenco europeo.

Esto considerando que, tras la victoria en semifinales ante Francia, dos de sus jugadores no entrenaron con normalidad acusando problemas musculares.

Se trata nada más y nada menos que del delantero Lamine Yamal y del lateral Pedro Porro, parte habitual de las oncenas de Luis de la Fuente.

Sin embargo, ambos pudieron trabajar de manera más normal durante este viernes, con lo que asoman como titulares para el juego del domingo.

“Terminé el partido con alguna molestia, pero normal. Estoy recuperando bien, seguramente estaré. Es un poco de edema, pensé que sería algo peor, pero es recuperar, estar tranquilo y seguir”, reconoció Pedro Porro en diálogo con El Chiringuito, apuntando a ser parte del choque contra Argentina en Nueva York.