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Conmebol confirma al árbitro para el duelo de ida entre Boca Juniors y O’Higgins por Copa Sudamericana

Xeneizes y celestes se enfrentarán en La Bombonera el próximo 23 de julio.

Daniel Ramírez

Conmebol confirma al árbitro para el duelo de ida entre Boca Juniors y O’Higgins por Copa Sudamericana

La Conmebol confirmó el nombre del árbitro que dirigirá el duelo de ida entre Boca Juniors y O’Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana, encuentro que se jugará el próximo jueves 23 de julio.

El juez Andrés Matonte, de Uruguay, será el encargado de impartir justicia en este compromiso. En tanto, Martín Soppi y Horacio Ferreiro actuarán como jueces asistentes, mientras que José Burgos fue designado como cuarto árbitro. Todos de nacionalidad uruguaya.

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El primer partido de esta llave entre Boca Juniors y O’Higgins se disputará en La Bombonera, Buenos Aires, y la revancha tendrá lugar en el Estadio El Teniente de Rancagua, el próximo 30 de julio.

El ganador de la llave clasificará a los octavos de final de la Copa Sudamericana y se medirá contra Recoleta FC de Paraguay.

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