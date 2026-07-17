Ojos en las quebradas: El sistema de monitoreo en tiempo real con el que Las Condes enfrenta el sistema frontal

Ante el intenso sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana, la Municipalidad de Las Condes mantiene un amplio despliegue preventivo y operativo en terreno.

Cerca de 200 funcionarios municipales de áreas técnicas, operativas y logísticas se encuentran trabajando desde el inicio de las precipitaciones para resguardar la seguridad de los vecinos y mitigar los efectos del temporal.

El foco principal de las labores está puesto en la vigilancia permanente de los puntos más sensibles de la comuna, con especial énfasis en la Quebrada Honda y la Quebrada de Apoquindo.

Esta medida busca evitar que se repitan emergencias como el aluvión registrado en enero pasado, cuando una breve e intensa lluvia provocó el arrastre de barro y piedras hacia sectores residenciales.

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, destacó la importancia de la anticipación tecnológica y operativa: “Después del aluvión de enero tomamos la decisión de reforzar aún más nuestro trabajo preventivo. Hoy estamos monitoreando de manera permanente las quebradas, con equipos desplegados en terreno, maquinaria en puntos estratégicos y vigilancia en tiempo real para actuar de inmediato si las condiciones cambian. No esperamos que ocurra una emergencia para intervenir”, afirmó la jefa comunal.

Balance preliminar de las operaciones

Hasta el último reporte municipal, los equipos de emergencia han atendido más de 400 requerimientos de la comunidad y ejecutado más de 300 intervenciones en terreno. Entre los recursos distribuidos a sectores vulnerables a filtraciones se cuenta la entrega de más de 80 sacos de arena y sobre 50 mangas de nylon.

El plan de contingencia comunal incluye las siguientes acciones clave.

Maquinaria pesada en puntos críticos: Despliegue de una excavadora en la intersección de Bulnes Correa con Quebrada Honda para retirar sedimentos y asegurar el correcto escurrimiento de las aguas, sumado a la limpieza de la Quebrada de Apoquindo.

Despliegue de una excavadora en la intersección de Bulnes Correa con Quebrada Honda para retirar sedimentos y asegurar el correcto escurrimiento de las aguas, sumado a la limpieza de la Quebrada de Apoquindo. Control centralizado: Vigilancia en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano para coordinar y despachar rápidamente recursos a calles, canales y pasos bajo nivel inundados.

Vigilancia en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano para coordinar y despachar rápidamente recursos a calles, canales y pasos bajo nivel inundados. Mitigación en terreno: Operación de camiones hidrojet para desobstruir sumideros, cuadrillas de poda para retirar árboles con riesgo de caída y mantención de barreras de hormigón listas para ser utilizadas.

Desde el municipio informaron que la alerta y el despliegue total de los equipos se mantendrán activos de manera ininterrumpida mientras se prolonguen las lluvias en la capital.