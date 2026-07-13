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La caída libre de Nicolás Jarry en el ranking ATP: así están los cinco mejores chilenos en el escalafón

El tenista nacional sufrió una trascendental merma en su posición a nivel mundial al no revalidar su gran actuación de 2025 en Wimbledon.

Carlos Madariaga

La caída libre de Nicolás Jarry en el ranking ATP: así están los cinco mejores chilenos en el escalafón

La caída libre de Nicolás Jarry en el ranking ATP: así están los cinco mejores chilenos en el escalafón / Icon Sportswire

Con el cierre de Wimbledon, que consagró a Jannik Sinner como bicampeón, este lunes se concretó la actualización del ranking ATP.

En ese contexto, el tenis chileno sufrió un duro golpe en torno a uno de sus principales referentes.

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Se trata de Nicolás Jarry, que sufrió una importante baja pues no pudo validar en cancha los octavos de final que lograra en 2025 en el césped británico.

El tenista de 30 años, que no juega desde mediados de abril, perdió 550 lugares y hoy amaneció en el puesto 764 del planeta, instancia que lo saca del top 5 de nuestro país, complicando aún más su futuro deportivo, pues deberá volver a necesitar invitaciones para jugar torneos Challengers.

Alejandro Tabilo, que esta semana jugará el ATP 250 de Bastad, subió dos lugares y está en el puesto 31 del ranking ATP.

Tomás Barrios perdió dos puestos y es la segunda mejor raqueta nacional, ubicándose en el puesto 139 tras desplazar a Cristian Garin, que tampoco jugó Wimbledon y no pudo defender su segunda ronda de 2025, cayendo 16 puestos hasta el 141 del orbe.

Quien sacó más cuentas alegres es Matías Soto, que tras ser finalista del Challenger de Bogotá subió 47 lugares para instalarse en el lugar 247 del mundo.

El top 5 nacional lo completa ahora Nicolás Villalón, que trepó seis puestos con tal de ubicarse en el lugar 661 del planeta.

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