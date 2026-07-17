Revelan estado de salud de los carabineros baleados en Lo Espejo: uno se salvó gracias a su casco balístico

Una actualización alentadora entregó este viernes Carabineros sobre el estado de salud de los dos funcionarios que fueron baleados durante un procedimiento de fiscalización en la comuna de Lo Espejo, en la Región Metropolitana.

Desde el Hospital de Carabineros, la institución confirmó que ambos permanecen conscientes, sin compromiso neurológico y fuera de riesgo vital.

17 de julio de 2026/LO ESPEJO Carabineros realiza peritajes en calle Cooperación, en la comuna de Lo Espejo, luego de que un sujeto armado disparara en contra de funcionarios policiales e hiriera a dos de ellos. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO / Hans Scott Ampliar

El director general de Carabineros, Marcelo Araya, aseguró que, pese al violento ataque, la institución continuará desplegada en terreno. “No bajamos los brazos. Vamos a seguir controlando y combatiendo el crimen como corresponde”, afirmó.

El director subrogante de Sanidad de Carabineros, coronel Claudio García, detalló que el subteniente Nicolás Velozo recibió dos impactos balísticos en la zona glútea y el muslo, lesiones que comprometieron tejidos blandos, pero sin afectar órganos vitales.

En tanto, el cabo Luciano Asensio presenta al menos cuatro impactos balísticos. Uno de los proyectiles impactó su casco balístico y terminó alojado en la zona lateral del rostro, específicamente cerca del arco cigomático izquierdo, mientras que otros alcanzaron el brazo, el abdomen y el muslo. El oficial destacó que el casco evitó que el disparo ingresara al cráneo.

“Ambos están conscientes. No hay compromiso desde el punto de vista neurológico, que era lo más relevante”, explicó García, quien agregó que los funcionarios permanecen internados en las unidades de Cuidados Intensivos y de Tratamientos Intensivos, donde continuarán bajo observación y serán sometidos a nuevos exámenes durante la jornada.

Mientras los policías evolucionan favorablemente, continúa el amplio operativo de Carabineros y la PDI para capturar a Benjamín Aedo González, alias “El Panda”, principal sospechoso del ataque registrado durante la mañana. El sujeto permanece prófugo y es intensamente buscado por las autoridades, que mantienen desplegados recursos terrestres y aéreos para dar con su paradero.