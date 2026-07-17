PDG confirma cambios en su directiva: Parisi regresa al liderazgo y Catalán queda al mando del partido

El Partido de la Gente (PDG) oficializó este viernes cambios en su directiva nacional, luego de la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia de la colectividad por motivos personales.

En una reunión realizada por la mesa nacional, el partido ratificó a Denisse Catalán como presidenta, cargo que ejercía de manera subrogante hasta el momento.

La nueva estructura quedó integrada además por Franco Parisi como secretario general y Esteban Quiroga como vicepresidente.

La llegada de Parisi a la Secretaría General marca su regreso a la primera línea de la conducción partidaria. El economista y excandidato presidencial se desempeñaba como vicepresidente de la colectividad y ahora asume un rol clave en medio del proceso de reorganización interna del partido, que además continúa a la espera de una resolución del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) sobre la impugnación de sus últimos comicios internos.

En paralelo, el PDG abordó la situación que enfrenta con el Servicio Electoral (Servel) por observaciones formuladas a su balance financiero correspondiente a 2023.

La colectividad informó que solicitó una reunión con el organismo para aclarar los antecedentes y aseguró que, hasta ahora, no ha recibido una notificación formal sobre una eventual denuncia o proceso en su contra.