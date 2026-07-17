Gobierno se prepara para defender la megarreforma ante el TC y afina estrategia jurídica por norma tributaria

El Gobierno confirmó que ya trabaja en la estrategia jurídica con la que enfrentará el anunciado requerimiento que la oposición presentará ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la denominada megarreforma, una vez que concluya su tramitación en el Congreso.

El biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que el Ejecutivo se encuentra preparando una defensa centrada especialmente en las normas de invariabilidad tributaria, uno de los puntos que será cuestionado por los sectores opositores.

Claudio Alvarado / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO Ampliar

“Nos estamos preparando para tener una buena defensa”, afirmó la autoridad, quien sostuvo que esa disposición fue elaborada “con profundidad y rigor técnico”, por lo que esperan que no existan reparos por parte del Tribunal Constitucional.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene su apuesta por lograr que la Cámara de Diputados y Diputadas apruebe el próximo martes el texto despachado por el Senado, evitando así que el proyecto deba pasar a una comisión mixta.

Respecto del equipo que representará al Gobierno ante el TC, el ministro Alvarado explicó que la definición aún está en análisis, aunque adelantó que buscarán contar con especialistas de alto nivel. “Vamos a procurar que sean los mejores profesionales, expertos en materia constitucional, que nos puedan ayudar a defender los puntos de vista del Ejecutivo”, señaló.

El escenario legislativo sigue siendo estrecho. La administración del Presidente José Antonio Kast continúa las conversaciones con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) y del Partido Nacional Libertario (PNL), cuyas dudas sobre las modificaciones introducidas en el Senado podrían ser decisivas para el resultado de la votación.

Por su parte, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, calificó como “vital” la votación de la próxima semana y enfatizó la necesidad de aprobar tanto el aumento de recursos para el fondo de reconstrucción como los mecanismos de recaudación que contempla la iniciativa.

Mientras el oficialismo busca asegurar los votos en el Congreso, la oposición mantiene su decisión de impugnar ante el TC las normas relacionadas con la invariabilidad tributaria, abriendo un nuevo frente político y jurídico para una de las principales reformas impulsadas por el Ejecutivo.