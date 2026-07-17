La ministra de Energía y enlace presidencial para la Región de Valparaíso, Jimena Rincón, entregó este viernes un balance del sistema frontal que afecta a gran parte del país, confirmando que la región es la más golpeada por los cortes de suministro eléctrico y realizando un llamado a la ciudadanía a comprender la complejidad del trabajo que realizan las cuadrillas en terreno para restablecer el servicio.

Según detalló, 224.465 clientes permanecían sin energía eléctrica en Valparaíso, lo que deja a la región con un 77,7% de cobertura.

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A nivel nacional, en tanto, el suministro alcanza cerca del 95% de los clientes, mientras que La Araucanía, Coquimbo y Biobío concentran las siguientes mayores afectaciones.

La ministra Rincón explicó que las empresas distribuidoras reforzaron significativamente sus equipos de emergencia, aunque advirtió que las condiciones meteorológicas continúan dificultando la reposición.

“Se han redoblado las cuadrillas. Chilquinta y CGE están completamente operativas, pero aquí se combinan socavones, desprendimientos de tierra y ráfagas de viento que incluso han superado los 150 kilómetros por hora”, afirmó.

La autoridad de Gobierno evitó comprometer plazos para el retorno del suministro y puso el foco en la seguridad de quienes trabajan en terreno. “No me quiero comprometer con horas porque depende de las condiciones del clima. No olvidemos que esto lo hacen personas, trabajadoras y trabajadores, y tenemos que resguardar su seguridad mientras realizan estas labores”, sostuvo.

En esa línea, envió un mensaje a las familias que permanecen sin electricidad. “Sabemos que es difícil estar sin suministro eléctrico. Lo que les pedimos es que entiendan que se están haciendo todos los esfuerzos para reponer el servicio y que, frente a la magnitud del temporal y lo complejo que es acceder a algunos sectores, nos vamos a demorar un poco más”, señaló.

Recursos de emergencia

La autoridad añadió que la prioridad de las empresas ha sido restablecer el servicio en hogares con pacientes electrodependientes, centros de salud, sistemas sanitarios, telecomunicaciones y servicios de seguridad. En Valparaíso, indicó, 541 personas electrodependientes permanecían sin suministro, aunque todas contaban con equipos de respaldo.

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Respecto de la emergencia en la región, la ministra Rincón informó que durante la jornada se realizó un Comité para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), donde autoridades regionales solicitaron al Gobierno extender el período de emergencia hasta el 24 de julio, debido al ingreso de un segundo sistema frontal. La petición será evaluada por el Ministerio del Interior.

Sus declaraciones se producen luego de que el Presidente José Antonio Kast confirmara la activación del mecanismo de financiamiento de emergencia del 2%, destinado a agilizar la entrega de recursos a municipios y gobiernos regionales para enfrentar los daños provocados por el temporal, asegurando que la ayuda se distribuirá según el catastro de afectaciones y la cantidad de personas damnificadas.