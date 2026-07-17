;

Enel actualiza balance por sistema frontal: cerca de 8 mil clientes permanecen sin luz en la Región Metropolitana

La empresa atribuyó las interrupciones a las ráfagas de viento, la caída de árboles y otros objetos sobre la red eléctrica.

Javiera Rivera

Enel actualiza balance por sistema frontal: cerca de 8 mil clientes permanecen sin luz en la Región Metropolitana

El sistema frontal continúa provocando interrupciones en el suministro eléctrico de la Región Metropolitana.

Enel Distribución informó que, hasta las 18:00 horas de este viernes, 7.783 clientes permanecen sin electricidad, principalmente en las comunas de Lo Barnechea y Maipú.

Según la compañía, las intensas lluvias y las ráfagas de viento que durante las últimas 24 horas superaron los 60 km/h han provocado la caída de árboles y otros objetos sobre la red eléctrica.

Revisa también

ADN

Frente a la emergencia, Enel aseguró que reforzó sus equipos de trabajo con cuadrillas que alcanzan hasta nueve veces la dotación habitual, con el objetivo de acelerar la reposición del suministro en las zonas afectadas.

La empresa también informó que mantiene un monitoreo permanente de los clientes electrodependientes inscritos en su registro, quienes cuentan con atención prioritaria y canales de contacto preferentes durante la contingencia.

Además, hizo un llamado a los usuarios a no intentar restablecer el servicio por cuenta propia, debido al riesgo de electrocución, y a reportar cualquier interrupción únicamente a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de reposición del suministro.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad