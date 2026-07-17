Enel actualiza balance por sistema frontal: cerca de 8 mil clientes permanecen sin luz en la Región Metropolitana

El sistema frontal continúa provocando interrupciones en el suministro eléctrico de la Región Metropolitana.

Enel Distribución informó que, hasta las 18:00 horas de este viernes, 7.783 clientes permanecen sin electricidad, principalmente en las comunas de Lo Barnechea y Maipú.

Según la compañía, las intensas lluvias y las ráfagas de viento que durante las últimas 24 horas superaron los 60 km/h han provocado la caída de árboles y otros objetos sobre la red eléctrica.

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Frente a la emergencia, Enel aseguró que reforzó sus equipos de trabajo con cuadrillas que alcanzan hasta nueve veces la dotación habitual, con el objetivo de acelerar la reposición del suministro en las zonas afectadas.

La empresa también informó que mantiene un monitoreo permanente de los clientes electrodependientes inscritos en su registro, quienes cuentan con atención prioritaria y canales de contacto preferentes durante la contingencia.

Además, hizo un llamado a los usuarios a no intentar restablecer el servicio por cuenta propia, debido al riesgo de electrocución, y a reportar cualquier interrupción únicamente a través de los canales oficiales mientras continúan las labores de reposición del suministro.