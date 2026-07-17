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VIDEO. Ministro Poduje constata colapso de muro en El Olivar y acusa “estafa completa” en viviendas de reconstrucción

El hecho se suma a una primera fiscalización realizada tras las denuncias de los vecinos, donde se detectó la separación de la losa y la falla de los anclajes que unían las estructuras.

Gonzalo Miranda

Ministro Poduje constata colapso de muro en El Olivar

Ministro Poduje constata colapso de muro en El Olivar

Una crítica situación se vive en el sector de El Olivar tras constatarse el desprendimiento total de un muro en las viviendas destinadas a la reconstrucción por el megaincendio de 2024.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, junto al seremi de la cartera en Valparaíso, Marcelo Ruiz, inspeccionaron el terreno y denunciaron graves fallas estructurales que ponen en riesgo la vida de las personas, luego de que el desplome casi aplastara a una guardia de seguridad del recinto.

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El hecho se suma a una primera fiscalización realizada tras las denuncias de los vecinos, donde se detectó la separación de la losa y la falla de los anclajes que unían las estructuras.

La obra, desarrollada por la entidad patrocinante Social Arquitectura y la constructora San Sebastián, quedó bajo el cuestionamiento directo del Gobierno debido al peligro inminente de nuevos colapsos.

“Esto fue exactamente lo que nosotros advertimos; la advertencia que hizo la DITEC respecto a estos muros que no están diseñados para casas de dos pisos. Y ahora se produce un nuevo desprendimiento. Nos decían que era porque no estaban terminados. Mentira, estos muros ya están anclados. Esto es una estafa completa”, enfatizó el ministro Poduje durante una transmisión en directo desde la zona afectada.

Incumplimiento técnico y medidas de seguridad urgentes

El secretario de Estado respaldó sus declaraciones en los informes técnicos emitidos por la División de Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) y el Centro de Investigación, Investigación y Ensayos de Materiales (IDIEM).

Ambos documentos concluyen de manera categórica que los sistemas constructivos implementados por la constructora San Sebastián no se ajustaban a los estándares aprobados por el Ministerio de Vivienda.

Ante el adverso escenario climático que afecta a la Región de Valparaíso, las autoridades adoptaron medidas de resguardo inmediatas.

MINVU instruyó formalmente al Serviu acordonar de forma urgente el sector de las faenas para prohibir el paso peatonal. La autoridad alertó que las rachas de viento actuales aumentan el riesgo de nuevos desplomes materiales en el conjunto habitacional.

Además, se solicitó de forma expresa a los vecinos y trabajadores no acercarse bajo ninguna circunstancia a las estructuras remanentes de la obra.

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