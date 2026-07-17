“Estamos viviendo con esperanza y con preocupación estas lluvias; gracias a Bomberos logramos rescatar a diversas personas”

Las intensas lluvias, inundaciones y fuertes vientos que azotan a gran parte del territorio nacional han generado diversas emergencias en varias comunas del país.

En la comuna de Combarbalá, según el último reporte, se han registrado 106,8 milímetros de agua caída en las últimas 48 horas, convirtiéndose en una de las comunas más afectadas de la región de Coquimbo.

La alcaldesa de Combarbalá, Marta Carvajal, conversó con ADN.cl, donde entregó detalles sobre la situación que enfrenta la comuna de la provincia del Limarí.

“Estamos viviendo condiciones de esperanza, pero también de preocupación por la crecida de las quebradas. El río Cogotí, en el sector de San Marcos, se desbordó y, además, quizás quedemos sin conectividad con las comunas de Ovalle y Punitaqui por la Cuesta de Los Mantos”, comentó.

Al ser consultada sobre posibles personas lesionadas a causa de los rodados y la activación de quebradas en la comuna, la alcaldesa señaló que no existen registros de heridos, aunque sí se han producido situaciones que han requerido la intervención de Bomberos.

“Tuvimos dos camionetas atrapadas en el sector de la Cuesta de La Viuda y, gracias al trabajo de Bomberos, las personas pudieron ser evacuadas sin sufrir daños”, explicó.

Respecto al estado de la conectividad con otras comunas, la edil explicó que la caída de rocas sobre las rutas ha complicado el tránsito vehicular.

“En nuestra comuna hay bastantes rodados por el sur, específicamente en la Cuesta de La Viuda y también en la Cuesta de Los Mantos. También en Centinela, en la zona interior de Combarbalá, vienen las quebradas. La verdad es que hacemos un llamado al autocuidado y a no arriesgarse”, cerró.