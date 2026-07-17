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AUDIO. Colapso de generadores causa corte de luz en el Hospital Eloísa Díaz en medio de intensas lluvias

En conversación con Radio ADN, alcalde de La Florida, Daniel Reyes, comentó la situación que vive por estas horas el recinto hospitalario.

Gonzalo Miranda

Colapso de generadores causa corte de luz en el Hospital Eloísa Díaz en medio de intensas lluvias

Colapso de generadores causa corte de luz en el Hospital Eloísa Díaz en medio de intensas lluvias

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El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, descartó de forma categórica la evacuación total del Hospital Dra. Eloísa Díaz, aclarando que la emergencia generada por el sistema frontal se trató de una reubicación interna preventiva de pacientes.

La medida se adoptó luego de que el colapso de las redes de captación de aguas lluvias provocara una inundación en la zona de los generadores eléctricos de respaldo, interrumpiendo temporalmente el suministro en un sector del recinto.

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La alerta se encendió tras el llamado del personal clínico, que advirtió el corte de energía y el riesgo inminente de que el agua ingresara a áreas críticas, particularmente al servicio de neonatología.

Ante esto, equipos municipales y voluntarios de Bomberos se desplegaron en el entorno del hospital para ejecutar labores de extracción de agua, logrando controlar la situación y restituir la electricidad.

Según confirmó el jefe comunal, el centro asistencial se encuentra actualmente con todas sus áreas operativas y sin riesgo de nuevas filtraciones.

Reyes advirtió que el municipio se encuentra operando “al límite” debido a la persistencia de las precipitaciones, las cuales se han mantenido de forma ininterrumpida en la capital.

Pese a que los desarenadores y las quebradas en la zona precordillerana se mantienen bajo monitoreo constante y sin riesgo de activación, la acumulación de agua ha generado severas complicaciones en las principales arterias de la comuna.

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