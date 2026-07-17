En la edición de Los Tenores de este viernes 17 de julio, nuestros panelistas anticiparon la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y entregaron su opinión sobre el árbitro designado para el encuentro.

Leonardo Burgueño, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces, Manolo Fernández y Carlos Costas, conversaron con Damián Arancibia, gerente general de Polla, y comentaron el nuevo premio que entregará la FIFA a los campeones del mundo.

Además, analizaron el eventual fichaje de Vozinha en Colo Colo y conversaron con un experto en marketing digital sobre el impacto que podría tener su arribo para el club.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 17 de julio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.