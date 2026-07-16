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De hacer historia en el Mundial al Monumental: Colo Colo ofertó por la máxima revelación de la Copa del Mundo

“Ve con buenos ojos jugar en el equipo chileno, me dicen directivos”, aseguraron al otro lado de la cordillera.

Gonzalo Miranda

Getty Images

Getty Images / Eurasia Sport Images

Colo Colo ha decidido ir con todo para asegurar los servicios de uno de los personajes más carismáticos y destacados de la Copa del Mundo 2026: Vozinha, el experimentado arquero de 40 años que lideró la histórica campaña de la selección de Cabo Verde.

El veterano guardameta, que guió a los “Tiburones Azules” hasta los dieciseisavos de final en su debut absoluto en mundiales, se transformó en un verdadero fenómeno de masas.

Su rendimiento no solo cautivó a los cazatalentos, sino que disparó su popularidad digital a niveles estratosféricos, rozando los 30 millones de seguidores en Instagram.

Lejos de tratarse de un simple rumor de redes sociales, el interés del “Cacique” es sumamente concreto. El reconocido periodista deportivo de TyC Sports, Germán García Grova, confirmó que la dirigencia de Blanco y Negro ya se puso en contacto con el entorno del futbolista para presentar una propuesta formal.

A través de directivos de Blanco y Negro, se ha ratificado que Colo Colo ya hizo extensivo su interés real en contar con los servicios de Vozinha, buscando cerrar su incorporación de manera inmediata para este segundo semestre”, detalló el cronista transandino.

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