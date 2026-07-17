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VIDEO. Aravena se cruza con unos hinchas de la UC tras anotar su primer gol en la MLS y esto ocurre: emotivo momento

El delantero chileno vivió un especial momento con dos pequeños fanáticos de Universidad Católica.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

@TimbersFC

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Alexander Aravena convirtió su primer gol con la camiseta del Portland Timbers en la MLS. El delantero chileno se encargó de sellar la goleada por 5-1 de su equipo sobre Seattle Sounders, duelo que se disputó anoche en Seattle.

Con este tanto, el formado en Universidad Católica cortó una racha de diez meses sin convertir, hito que celebró de manera especial con unos pequeños hinchas de la UC que fueron a verlo al estadio Lumen Field.

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Tras el pitazo final, Aravena se dirigió hacia las tribunas, donde lo esperaban dos jóvenes fanáticos cruzados junto a su padre. Los hinchas llevaban dibujos que retrataban el paso del jugador por San Carlos de Apoquindo y le obsequiaron uno de ellos.

Como agradecimiento, Aravena les regaló su camiseta y luego posó para una fotografía. El Portland Timbers difundió el momento en sus redes sociales, donde los seguidores destacaron el noble gesto del delantero chileno.

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