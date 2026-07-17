Experto en marketing digital y el impacto de un eventual arribo de Vozinha a Colo Colo: “La rentabilidad de su fichaje está totalmente asegurada” / Getty Images / Agencia Uno

El fútbol chileno podría tomar un particular lugar ante los ojos del mundo considerando el ofrecimiento que tuvo Colo Colo para sumar al portero Vozinha.

El arquero de Cabo Verde es, sin duda, una de las grandes historias que deja el Mundial 2026, pues su popularidad explotó exponencialmente ante sus grandes actuaciones contra España y Argentina.

“Sería un fenómeno viral global. Al pasar de 50 mil a 29 millones de seguidores en Instagram, te da una base que te permite escalar a otro nivel”, remarcó, en diálogo con ADN Deportes, Alejandro Martínez, publicista y experto en marketing digital.

Al respecto, ponderó la necesidad de una estrategia, considerando que Vozinha supera en más de 10 veces la cantidad de seguidores que tiene Colo Colo en Instagram, dato que ilustra el impacto que tendría el arribo del caboverdiano al “Cacique”.

¿Cómo aprovecharlo? “Es la utilización de venta de productos y accesorios relacionados a Vozinha, ya sea la camiseta con su nombre o los guantes de arquero, y activar toda la distribución internacional a través de sitios optimizados para la venta global mundial. Son 29 millones de seguidores en todo el mundo, no solo Santiago”, remarcó Alejandro Martínez, quien ha trabajado con diversas marcas en su carrera.

“Otra forma de rentabilización podría ser la creación y monetización de contenidos digitales, ya sea por contenido exclusivo con las vivencias de Vozinha”, dijo el experto en marketing digital, puntualizando también respecto de otro tipo de beneficios a nivel publicitario para Colo Colo.

“Pueden ser receptores de nuevos sponsors globales, marcas que quieran estar junto a Vozinha en la camiseta y representarse, desde Colo Colo, al mundo. Puede ser una estrategia histórica, épica y la rentabilidad está totalmente asegurada”, cerró el publicista en ADN Deportes.