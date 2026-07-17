Alcaldía de Chillán reparará parte de la estructura del Nelson Oyarzún dañada por el sistema frontal: cuánto tardará el proceso / CRISTIAN CACERES / UNONOTICIAS

El mundo del fútbol en Chile se ha visto afectado por el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

Esto considerando que los potentes vientos afectaron los techos del Nelson Oyarzún de Chillán y del Germán Becker de Temuco.

Respecto al recinto deportivo de la capital de la región del Ñuble, la municipalidad aseguró que se reemplazará la parte dañada al recurrir al seguro correspondiente y el pago de un deducible.

A través de un comunicado, indicaron que el administrador del Nelson Oyarzún, Daniel de la Hoz, constató que “el daño se limitó solo a la membrana de cobertura y no hubo afectación en la estructura metálica portante, sus elementos de anclaje o tensado, por lo que se mantiene la condición de estabilidad de la cubierta”.

Desde la misma orgánica apuntaron que la reposición tardará entre 3 y 4 meses para la fabricación de una nueva membrana, pero que eso no le impedirá a Ñublense ejercer su localía el domingo 26 de julio, cuando reciban a Palestino en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.