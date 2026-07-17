;

Alcaldía de Chillán reparará parte de la estructura del Nelson Oyarzún dañada por el sistema frontal: cuánto tardará el proceso

Desde el municipio sureño apuntaron que Ñublense no tendrá inconvenientes para utilizar el recinto deportivo en el corto plazo.

Carlos Madariaga

Alcaldía de Chillán reparará parte de la estructura del Nelson Oyarzún dañada por el sistema frontal: cuánto tardará el proceso

Alcaldía de Chillán reparará parte de la estructura del Nelson Oyarzún dañada por el sistema frontal: cuánto tardará el proceso / CRISTIAN CACERES / UNONOTICIAS

El mundo del fútbol en Chile se ha visto afectado por el sistema frontal que afecta a la zona centro y sur del país.

Esto considerando que los potentes vientos afectaron los techos del Nelson Oyarzún de Chillán y del Germán Becker de Temuco.

Revisa también:

ADN

Respecto al recinto deportivo de la capital de la región del Ñuble, la municipalidad aseguró que se reemplazará la parte dañada al recurrir al seguro correspondiente y el pago de un deducible.

A través de un comunicado, indicaron que el administrador del Nelson Oyarzún, Daniel de la Hoz, constató que “el daño se limitó solo a la membrana de cobertura y no hubo afectación en la estructura metálica portante, sus elementos de anclaje o tensado, por lo que se mantiene la condición de estabilidad de la cubierta”.

Desde la misma orgánica apuntaron que la reposición tardará entre 3 y 4 meses para la fabricación de una nueva membrana, pero que eso no le impedirá a Ñublense ejercer su localía el domingo 26 de julio, cuando reciban a Palestino en el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad