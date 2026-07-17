La estremecedora “predicción” de Latife Soto por las lluvias en Chile: anunció “purga” y adelantó puntos críticos

Latife Soto lanzó un nuevo y alarmante “presagio” debido al sistema frontal que afecta a distintas regiones de Chile con cantidades importantes de lluvia.

La tarotista abordó el tema durante su participación en el programa La Hora de Conversar, donde aseguró que hace tiempo venía advirtiendo sobre fenómenos asociados al agua, el viento y cambios en la naturaleza.

“¿Esto va a ser algo histórico? ¿cómo lo ves tú?”, le preguntaron a la autodenominada guía espiritual.

“Se ve que este es de los primeros eventos que van a existir de aquí a fin de año”, partió en su respuesta. Según ella, se vienen más situaciones similares durante el segundo semestre.

“Lo que tú me estás preguntando es porque la tierra, nuestro planeta, estos cinco continentes, ya están en un proceso como de purga, de limpieza, tiene que haber un cambio”, señaló.

“El mundo va a tener muchos cambios y todo tiene que ver con el agua, el viento, y la luna”, sostuvo en su intervención. “Como que todos estos elementos se van a empezar a juntar para crear un cambio en la geografía de nuestros continentes”, siguió.

“Todos los sectores costeros de Europa, de Norteamérica, Canadá, todos esos lugares van a quedar sumergidos bajo el agua”, afirmó.

Respecto a Chile, la tarotista llamó a poner especial atención al impacto del agua. “Cuando llueve hartos días, la tierra se suelta, y ahí ya hay lugares que, con todo lo que ha pasado, que hemos tenido mucha sequía, entonces se van a producir desprendimientos de tierra, cerros. El tema es que a veces la gente construye en lugares que no son los más adecuados. A veces no queda otra”, planteó.

“Viene mucha agua y ojo con las represas, porque pueden llenarse de mucha agua y van a querer soltar un poco. Ahí es donde hay que tener cuidado”. desarrolló.