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“Quedó inhabitable”: el dramático relato de familia afectada por caída de grúa sobre su casa en Coquimbo

En medio del sistema frontal, parte de la estructura impactó el dormitorio de una adolescente, quien sufrió una lesión menor.

Ruth Cárcamo

Capturas X

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Fue durante la tarde de este jueves cuando una grúa pluma colapsó y se desplomó sobre dos viviendas ubicadas en el sector de Sindempart, en la comuna de Coquimbo, debido al sistema frontal.

Parte de la estructura impactó directamente el dormitorio de una adolescente de 13 años, quien realizaba actividad física al momento del derrumbe. El hecho fue relatado por su tío e hijo de los propietarios del inmueble, Sebastián Pérez.

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“Mi sobrina estaba en el dormitorio cuando sucedió lo de la grúa. Afortunadamente, no le pasó nada. Tiene un pequeño daño en la pierna”, relató el hombre, según consignó 24 Horas.

“Quedó inhabitable”

Asimismo, Pérez explicó que el accidente afectó el sustento de sus padres. “Están afectados. Mi papá tiene su emprendimiento de agua, mi mamá tiene un emprendimiento de peluquería y también se va a ver todo esto afectado”.

Respecto del estado de la casa, aseguró que “quedó inhabitable”, por lo que “la vamos a tener que desocupar en este momento. Va a quedar abierta, sin reja, pero estamos todos a la espera”.

Finalmente, indicó que la constructora comprometió hacerse cargo de los daños materiales ocasionados. “Estuvo un ejecutivo de la empresa. Me dijeron que se iban a hacer cargo de todo, que había seguros comprometidos”, concluyó.

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