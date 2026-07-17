El Presidente José Antonio Kast entregó en ADN Hoy un balance del sistema frontal que afecta a gran parte de Chile y señaló que las principales emergencias se concentran en Biobío, Coquimbo y, eventualmente, Atacama.

“Son 10 regiones que se han visto afectadas de distinta manera por este frente o estos frentes de lluvia”, afirmó el Mandatario, quien durante la mañana se trasladará por tierra hacia la zona sur del país.

Según explicó, las situaciones más complejas se encuentran en la provincia de Arauco y en las comunas de Tomé y Penco, en la región del Biobío. También advirtió que podrían registrarse mayores dificultades en el Valle del Huasco.

No obstante, defendió el trabajo preventivo de las autoridades y sostuvo que la coordinación entre SENAPRED, los Cogrid, los delegados presidenciales, gobernadores y alcaldes ha permitido responder dentro de las capacidades disponibles del Estado.

Kast destaca fondos disponibles y coordinación ante la emergencia

El Presidente Kast destacó que los recursos para enfrentar la emergencia pueden utilizarse de manera inmediata y no únicamente durante la etapa posterior. En ese contexto, recalcó que “los fondos de emergencia están disponibles desde el inicio”, subrayando que las autoridades regionales cuentan con herramientas para responder con mayor rapidez ante los efectos del sistema frontal.

“Son 16 gobernadores de distintas tendencias políticas, pero todos estamos claros de que los damnificados no tienen color político y que tenemos que trabajar todos unidos”, sostuvo.

Kast también abordó las evacuaciones realizadas en sectores cercanos a ríos, quebradas y bordes costeros. Consultado sobre la permanencia de familias en lugares expuestos a inundaciones o remociones en masa, respondió que “no falta más Estado, sino que falta más autoridad, más ejercicio de la autoridad”. Agregó que el Gobierno buscará retirar gradualmente los asentamientos irregulares y que el Ministerio de Vivienda ya inició procesos de notificación. “Vamos a hacer lo posible por ir erradicando paso a paso todos los asentamientos irregulares”, aseguró.

Respecto del Biobío, el Presidente detalló afectaciones relevantes en Curanilahue por el desborde del río que atraviesa la ciudad, además de daños en Tomé y Penco. Entre los principales desafíos mencionó la sanitización y el secado de las viviendas inundadas, junto con el riesgo de deslizamiento de tierra en zonas afectadas previamente por incendios forestales.

Finalmente, sobre los prolongados cortes de electricidad en La Araucanía, pidió comprensión a las familias afectadas y explicó que las brigadas deben esperar una disminución de los vientos para trabajar de forma segura. “No podemos pedirle a alguien que arriesgue su vida por reconectar el sistema de energía”, enfatizó, aunque aseguró que la reposición debería acelerarse cuando mejoren las condiciones meteorológicas.