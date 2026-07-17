¿Cómo es Andy Burnham, nuevo líder del Partido Laborista y futuro primer ministro británico? Académico chileno lo describe / Carl Court

Este viernes, el Partido Laborista del Reino Unido anunció que Andy Burnham se ha convertido en su líder. Se espera que el exalcalde de Gran Manchester sea nombrado primer ministro del país el próximo lunes, tras la dimisión oficial de Keir Starmer.

¿Quién es el nuevo líder británico? Burnham, de 56 años, fue diputado entre 2001 y 2017, año en que se convirtió en alcalde del Gran Mánchester. Más allá de sus cargos, su perfil es muy diferente al de su antecesor.

Revisa también: Andy Burnham confirmado como líder del Partido Laborista y se convertirá en nuevo primer ministro británico

“Lo más distintivo de él respecto de Keir Starmer es su perfil afectivo. Se trata de una figura política que ha construido una importante cercanía con la ciudadanía y una notable inteligencia emocional en su relación con las masas”, dice a ADN Mario Álvarez, doctor en Estudios de la Comunicación de la Universidad de Leeds.

El papel de Ariana Grande

Hay dos momentos especialmente relevantes para entender su perfil cercano de Burnham.

“El primero son los atentados de Manchester en 2017, ocurridos durante un concierto de Ariana Grande. Tras el ataque, logró canalizar eficazmente una mezcla de dolor y rabia colectiva".

“Supo relacionarse con sectores políticos muy diversos y desempeñó un papel importante en la construcción de una identidad colectiva mancuniana”, agrega Álvarez, académico de la Universidad de la Frontera y que vivió en Manchester en la época en que Burnham era alcalde.

Su rol en la pandemia

Álvarez también destaca su actuación durante la pandemia. “Fue una de las voces más fuertes en la crítica a las cuarentenas que no iban acompañadas de ayudas sociales suficientes. Probablemente fue el alcalde que planteó esta crítica con mayor claridad y contundencia”.

“Esto le permitió conectar muy bien con la realidad del norte de Inglaterra, históricamente una de las regiones más desfavorecidas del país y donde la falta de apoyo económico tuvo efectos particularmente severos”, agrega el profesor Álvarez.

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 03: Labour Leader Jeremy Corbyn (R) is greeted by Mayor of Greater Manchester Andy Burnham (L) as he arrives at Manchester Victoria Station from Liverpool during a tour the North of England by rail today on September 3, 2018 in Manchester, England. Labour under Mr Corbyn are proposing a 'Crossrail for the North' linking the North East and North West of England with a new rail line. (Photo by Jack Taylor/Getty Images) / Jack Taylor Ampliar

Desde el punto de vista de la política partidaria, su trayectoria ha sido bastante más gris, según la califica el académico.

“Estuvo relativamente cerca del exprimer ministro Jeremy Corbyn, pero nunca hasta el punto de convertirse en uno de sus aliados más estrechos. Sin embargo, tampoco lo abandonó en sus momentos más difíciles. Esto puede interpretarse, por un lado, como una muestra de lealtad, pero también como un cálculo político inteligente”.

Los retos de Burnham

Uno de los retos de Burnham es contener el ascenso de la extrema derecha, que está erosionando al Partido Conservador y alterando profundamente el sistema político británico, según la visión del académico.

“Starmer ha tenido dificultades para enfrentar este fenómeno. Aunque Nigel Farage (líder de extrema derecha británico) ha enfrentado distintas controversias, el apoyo a Reform UK no ha disminuido de manera significativa”.

HENRY NICHOLLS Ampliar

En ese sentido, Burnham podría tener mejores herramientas para conectar con sectores populares que hoy se sienten atraídos por la ultraderecha, plantea el académico.

Su visión de Israel

En el plano internacional, es probable que Burnham adopte una posición más crítica hacia Israel que la que ha mantenido Starmer. Este último fue ampliamente cuestionado por su respaldo a las acciones del gobierno israelí en Gaza.

“Burnham podría marcar una diferencia en este ámbito, tanto por convicción como porque se trata de un tema que ha generado importantes tensiones dentro del Partido Laborista. Habrá que observar cómo se relaciona con organizaciones y movimientos pro palestinos”, remata Álvarez.