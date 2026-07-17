El nuevo refuerzo que ilusiona a la U: “Puede encajar muy bien en el fútbol chileno”

Universidad de Chile cerró a su segundo refuerzo de cara al segundo semestre de la temporada 2026. Se trata del defensor uruguayo Valentín Gauthier, de 22 años, quien llega procedente del León de México.

Según información de ADN Deportes, Azul Azul alcanzó un acuerdo con el club mexicano para incorporar al central charrúa a préstamo, en una operación que contempla una opción de compra.

El futbolista tiene previsto arribar al país durante este fin de semana para luego someterse a los exámenes médicos correspondientes y, posteriormente, firmar su contrato en el Centro Deportivo Azul (CDA).

A la espera de su llegada, José Manuel Aja, actual defensor de Unión Española y quien fue compañero de Gauthier en 2025 en su paso por Juventud de las Piedras, conversó con ADN Deportes sobre las cualidades del joven zaguero de 1,91 metros de estatura.

“Con Valentín fuimos compañeros en Uruguay. Es un muy buen jugador, un defensa central que impone mucha presencia porque es muy alto, gana muchos duelos áreos. Es muy bueno también en los mano a mano con los delanteros. Es muy físico, muy aguerrido”, comenzó declarando.

Las virtudes Valentín Gauthier que ilusionan a la U

En esa línea, Aja explicó que Gauthier “es un jugador muy joven, con mucha proyección, creo que hoy en día es uno de los defensas centrales con más proyección en Uruguay. En la posición es muy completo”.

“Pienso que Valentín puede encajar muy bien en el fútbol chileno por las condiciones que tiene. Obviamente le llevará un tiempo de adaptación, porque en otras ligas se juega diferente y quizás tenga que conocer aquí cómo es el fútbol, pero creo que está capacitado y tiene todas las condiciones para destacarse”, remarcó.

Además, destacó que “es un jugador muy profesional, responsable, que se preocupa mucho por su estado físico, por los entrenamientos y el gimnasio. Siempre está preocupándose por estar en su mejor versión y, para ser tan joven, creo que es un jugador muy maduro”.

“Eso lo va a ayudar mucho para afrontar ahora este desafío de estar en un equipo grande, donde tienes que estar en tu mejor versión. Creo que está capacitado para que le vaya muy bien”, concluyó el defensor uruguayo de Unión Española.